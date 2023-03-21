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Росавиация увеличила количество субсидированных авиамаршрутов из Петрозаводска

Новости. Общество
07:00, 22 Марта 2023
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Для жителей Карелии будут доступны семь маршрутов региональных воздушных перевозок по программе субсидирования.

Федеральное агентство воздушного транспорта увеличило число субсидированных маршрутов на 26 направлений, до 303. Из Петрозаводска самолеты будут летать в семь городов.

Как сообщили в Росавиации, дополнительные соглашения о предоставлении в 2023 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок заключили с перевозчиками «Азимут», «Икар», «Ред Вингс», «РусЛайн», «Северный ветер», Utair, «ЮВТ Аэро» и «Ямал». Также отбор на предоставление субсидий прошла авиакомпания «Северсталь».

В число 26 новых субсидируемых направлений вошли такие авиамаршруты, как Петрозаводск—Екатеринбург, Петрозаводск—Калининград, Петрозаводск—Минеральные Воды, Петрозаводск—Сочи, Казань—Петрозаводск, Магас—Петрозаводск, Нижний Новгород—Петрозаводск.

Софинансирование со стороны каждого из регионов составит 25%.

Ранее министр транспорта республики Сергей Щебекин рассказал о развитии воздушного транспорта.

«Мы вводим новые маршруты: в 2021 году это был „Петрозаводск–Минеральные воды“, полюбившийся многим и пользующийся активным спросом, в этом году с мая будем летать в Екатеринбург. Прорабатываем организацию рейсов в Нижний Новгород, а также будут рейсы в аэропорт Магас в Ингушентию, у нас там есть связи по нашему экономическому блоку. Договорились что в этом году субсидируем мы полеты на Магас, в следующем году республика Ингушетия берет на себя эту обязанность. Там рядом Кавказ, поэтому, думаю, это направление будет очень сильно востребовано», — рассказал министр транспорта Щебекин.

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