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Объявлен в розыск мужчина, который ушел из инфекционной больницы в Петрозаводске и пропал

Новости. Происшествия
21:17, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик Доброспас
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У пропавшего серьезные проблемы со здоровьем, он может потерять сознание с последующим дезориентированием.

Сотрудниками отдела полиции №1 по Петрозаводску разыскивается Иван Малафеев 1975 года рождения, который 11 апреля 2021 года в районе 16 часов покинул инфекционную больницу на ул.Кирова, 42, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Имеет проблемы со здоровьем: возможны приступы с потерей сознания с последующим дезориентированием, сообщается в паблике «Доброспас».

Был одет: бордовый пуховик, темно-серый спортивные штаны и резиновые шлепки.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 16:00 11 апреля 2021 г. полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26.

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Комментарии

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кир
2021-04-11 21:34:56
Не первый раз уходят из больниц такие люди в "свободное плавание". До каких пор люди в белых халатах будут издеваться над больными?
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