Объявлен в розыск мужчина, который ушел из инфекционной больницы в Петрозаводске и пропал

У пропавшего серьезные проблемы со здоровьем, он может потерять сознание с последующим дезориентированием.

Сотрудниками отдела полиции №1 по Петрозаводску разыскивается Иван Малафеев 1975 года рождения, который 11 апреля 2021 года в районе 16 часов покинул инфекционную больницу на ул.Кирова, 42, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Имеет проблемы со здоровьем: возможны приступы с потерей сознания с последующим дезориентированием, сообщается в паблике «Доброспас».

Был одет: бордовый пуховик, темно-серый спортивные штаны и резиновые шлепки.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 16:00 11 апреля 2021 г. полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26.