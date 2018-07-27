Объявлен в розыск водитель, сбивший молодого человека на Перевалке

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На улице Муезерской водитель сбил 28-летнего пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В Петрозаводске 16 июля в 17.30 в районе дома №3 по ул.Муезерская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно Opel Vectra) совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход1990 года рождения получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
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