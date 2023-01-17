Объявлена дата, когда бог Борей займет трон в Петрозаводске

Резиденция бога Борея открылась в Петрозаводске в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея».
Об этом рассказал сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.
По его словам, резиденция работает в фойе гостиницы «Космос». Там проходят мастер-классы, викторины, тематические программы, работает почта Борея.
На его троне можно провести фотосессию, а сам бог воссядет на него 11 февраля, в день основных праздничных мероприятий.
Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.
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