Объявлена дата, когда бог Борей займет трон в Петрозаводске

Резиденция бога Борея открылась в Петрозаводске в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея».

Об этом рассказал сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

По его словам, резиденция работает в фойе гостиницы «Космос». Там проходят мастер-классы, викторины, тематические программы, работает почта Борея.

На его троне можно провести фотосессию, а сам бог воссядет на него 11 февраля, в день основных праздничных мероприятий.

Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.