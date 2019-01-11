Объявлена дата начала продаж невозвратных билетов на поезда

Продажи невозвратных билетов на поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) стартуют 20 января.

По сообщению РЖД, деньги за такие билеты можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или сопровождающего его члена семьи, смерти родственника, травмирования пассажира, подтвержденного документально.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".