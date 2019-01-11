Объявлена дата начала продаж невозвратных билетов на поезда

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Продажи невозвратных билетов на поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) стартуют 20 января.
По сообщению РЖД, деньги за такие билеты можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или сопровождающего его члена семьи, смерти родственника, травмирования пассажира, подтвержденного документально.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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