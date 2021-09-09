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Объявлена дата открытия в Петрозаводске ярмарки сельхозпродукции из разных регионов России

Новости. Общество
16:32, 12 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

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Традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где будет представлена продукция из разных регионов России, пройдет в Петрозаводске с 1 по 10 октября.

Об этом сообщил начальник отдела министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников во время работы сельхозярмарки карельских товаропроизводителей, которая проходит сейчас  на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA». 

«На этой ярмарке представлены только карельские сельхозпроизводители — те, кто зарегистрировал и ведет свою деятельность на территории Карелии. А вот с 1 по 10 октября у нас запланировано проведение ярмарки на улице Инженерной. Там жители и гости республики смогут приобрести продукцию и из других регионов», — сказал Квасников.

У ТРК «ЛОТОС PLAZA» можно купить продукцию более 50 сельхозпроизводителей и мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества, а также представителей местных садоводческих товариществ. На прилавках можно найти овощи, рыбу, мясо, мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, мороженое, сыры, мёд, хлебобулочные изделия, чай и сладости.

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