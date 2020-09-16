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Объявлена начальная цена продажи бывшей загородной базы Детского центра Петрозаводска

Новости. Общество
10:38, 17 Сентября 2020
фото: ДЮЦ Вконтакте
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Администрация Петрозаводска готова приватизировать комплекс зданий бывшей загородной базы Детско-юношеского центра, расположенной в местечке Лучевое, за 1 млн рублей.

Это следует из документации к аукциону по продаже комплекса.

На торги планируется выставить земельный участок площадью 5347 кв. метра и три жилых дома площадью 52,3, 52,2 и 22 кв. метра.

База отдыха использовалась для проведения сборов воспитанников Детско-юношеского центра в период с 2008 по 2017 год.

Какая оценка была дана состоянию этого имущества, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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