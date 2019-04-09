Объявлена вакансия на должность директора школы Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
Администрация карельской столицы объявила конкурс на замещение должности директора средней школы №7.
"Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена", - говорится в сообщении мэрии.
Документы соискателей принимаются с 9 апреля до 8 мая в здании администрации.
Предполагается, что рассмотрение документов кандидатов пройдет 13 мая, а 14 мая – собеседование с соискателями должности.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
07.04.2019, 11:00
Аналитика
Сегодня 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии