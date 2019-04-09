Объявлена вакансия на должность директора школы Петрозаводска

Администрация карельской столицы объявила конкурс на замещение должности директора средней школы №7.

"Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена", - говорится в сообщении мэрии.

Документы соискателей принимаются с 9 апреля до 8 мая в здании администрации.

Предполагается, что рассмотрение документов кандидатов пройдет 13 мая, а 14 мая – собеседование с соискателями должности.