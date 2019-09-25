Объявленные ранее в розыск две 11-летние девочки найдены

Несовершеннолетние девочки, пропавшие почти сутки назад, найдены живыми.

Об этом сообщили "Столице на Онего" родственники пропавших школьниц.

Ранее МВД объявило в розыск двух 11-летних девочек, которые 24 сентября в 18.30 ушли из дому и не вернулись ночевать.

Сегодня девочки нашлись. Криминальной составляющей нет.