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Новости. Общество
17:24, 25 Сентября 2019
фото: МВД по Республике Карелия (Вконтакте)

Объявленные ранее в розыск две 11-летние девочки найдены

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Несовершеннолетние девочки, пропавшие почти сутки назад, найдены живыми.

Об этом сообщили "Столице на Онего" родственники пропавших школьниц.

Ранее МВД объявило в розыск двух 11-летних девочек, которые 24 сентября в 18.30 ушли из дому и не вернулись ночевать.

Сегодня девочки нашлись. Криминальной составляющей нет.

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