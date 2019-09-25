Объявленные ранее в розыск две 11-летние девочки найдены

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Несовершеннолетние девочки, пропавшие почти сутки назад, найдены живыми.
Об этом сообщили "Столице на Онего" родственники пропавших школьниц.
Ранее МВД объявило в розыск двух 11-летних девочек, которые 24 сентября в 18.30 ушли из дому и не вернулись ночевать.
Сегодня девочки нашлись. Криминальной составляющей нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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