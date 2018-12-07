Объявленный в розыск мужчина пытался вынести кофе из магазина Петрозаводска

В магазине на улице Фролова сработала тревожная кнопка, сообщили в Росгвардии Карелии.

В минувшие сутки, 5 декабря, в Петрозаводске группа задержания выехала в сетевой магазин на улице Фролова, где сработала тревожная сигнализация.

Правоохранителей вызвали по причине того, что 29-летний мужчина пытался пронести мимо кассового узла две упаковки кофе на сумму 1,3 тысячи рублей. Сотрудники задержали его и при установлении личности выяснили, что гражданин находится в розыске.

Он не так давно отбыл срок в местах лишения свободы и уже успел стать фигурантом уголовных дел по грабежу и краже. Причиной объявления в розыск стало уклонение от следствия.

Сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого полицейским.