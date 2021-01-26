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Объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться

Новости. Происшествия
14:13, 27 Января 2021
фото: youtube.com/ ДТП Петрозаводска и Карелии
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Водитель, который не пропустил группу пешеходов на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, самостоятельно явился в Госавтоинспекцию.

Водитель 1988 года рождения, управлявший машиной "Daewoo Nexia" в момент рискованного маневра на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, вынесены постановления об административных правонарушениях. 

Сообщается, что этот водитель ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Напомним, явившйися к инспекторам водитель 23 января в 16.37 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске не пропустил пешеходов, едва не протаранив их. Затем Госавтоинспекция заявила о намеренн найти нарушителя.

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Комментарии

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2021-01-27 14:20:36
Типичный навальненок
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