Объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться

Водитель, который не пропустил группу пешеходов на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, самостоятельно явился в Госавтоинспекцию.

Водитель 1988 года рождения, управлявший машиной "Daewoo Nexia" в момент рискованного маневра на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, вынесены постановления об административных правонарушениях.

Сообщается, что этот водитель ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Напомним, явившйися к инспекторам водитель 23 января в 16.37 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске не пропустил пешеходов, едва не протаранив их. Затем Госавтоинспекция заявила о намеренн найти нарушителя.