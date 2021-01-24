ГИБДД ищет водителя, едва не сбившего группу пешеходов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Госавтоинспекция столицы Карелии просит горожан оказать помощь в розыске водителя, который подверг риску жизни пешеходов.

Инспекторы ищут водителя, который 23 января в 16.37 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске не пропустил пешеходов, едва не протаранив их.

Предположительно, водитель управлял машиной "Daewoo Nexia".

"По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку. Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пешеход попал под колеса автомобиля на "зебре" в Петрозаводске.