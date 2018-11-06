Объявлено имя самого сексуального мужчины мира

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года.

Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People.

Сам 46-летний британский актер, узнав о решении издания, очень удивился, пишет "Газета.ru".



фото: Angel Valentin

"Не может быть. Правда? Я посмотрел в зеркало, оглядел себя. Подумал – ну да, сегодня секси. Но, честно говоря, это был приятный сюрприз", – сказал Идрис Эльба в одном из интервью .