Объявлено имя самого сексуального мужчины мира

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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года.
Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People.
Сам 46-летний британский актер, узнав о решении издания, очень удивился, пишет "Газета.ru".
"Не может быть. Правда? Я посмотрел в зеркало, оглядел себя. Подумал – ну да, сегодня секси. Но, честно говоря, это был приятный сюрприз", – сказал Идрис Эльба в одном из интервью .
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