Объявлено о ликвидации известного автодилера в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии принял заявление о банкротстве ООО "Авто-Дом" - официального дилера ряда популярных автомобильных брендов в Петрозаводске.

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление о банкротстве направил в суд один из кредиторов компании.

Суд будет рассматривать упрощенную процедуру банкротства в связи с ликвидацией ООО "Авто-Дом".

Сколько составляет сумма исковых требований, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".