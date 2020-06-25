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Объявлено о снижении процентов по потребительским кредитам в Сбербанке

Новости. Общество
16:28, 25 Июня 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Сбербанк с 25 июня на 1 п.п. – с 12,9% до 11,9% – снизил минимальную ставку по потребительским кредитам.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя", – сказано в сообщении.

Об условиях кредитования читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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