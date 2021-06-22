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Объявлены имена лучших владельцев подсобных хозяйств Карелии, которых наградят премиями

Новости. Общество
15:44, 23 Июня 2021
фото: Минсельхоз РК

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило о результатах конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» по итогам работы за 2020 год.

На конкурс поступило 9 заявок от владельцев личных подсобных хозяйств в Олонецком, Лахденпохском, Калевальском и Сортавальском муниципальных районах.

В номинации «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйственных животных» победителем признан Иван Кархунен из Калевалы.

Кто еще победил в конкурсе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-23 16:21:08
Полезны для общества. Надо туда агрекалчнутых на трудотерапию отправить.
Гость
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