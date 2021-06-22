Объявлены имена лучших владельцев подсобных хозяйств Карелии, которых наградят премиями

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило о результатах конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» по итогам работы за 2020 год.

На конкурс поступило 9 заявок от владельцев личных подсобных хозяйств в Олонецком, Лахденпохском, Калевальском и Сортавальском муниципальных районах.

В номинации «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйственных животных» победителем признан Иван Кархунен из Калевалы. Кто еще победил в конкурсе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».