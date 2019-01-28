Объявлены итоги новой системы сертификации качества продуктов в Карелии

Внедренную в 2018 году в Карелии систему добровольной сертификации качества продукции, прошли первые 14 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Об этом говорится в отчете о работе министерства сельского хозяйства республики за 2018 год. В рамках добровольной сертификации продукция карельских компаний проходит специальные лабораторные исследования на соответствие определенным стандартам качества. Те компании, которые успешно прошли сертификацию, получают право маркировать свои товары знаком "Сделано в Карелии".

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