Объявлены итоги новой системы сертификации качества продуктов в Карелии

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Внедренную в 2018 году в Карелии систему добровольной сертификации качества продукции, прошли первые 14 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Об этом говорится в отчете о работе министерства сельского хозяйства республики за 2018 год. В рамках добровольной сертификации продукция карельских компаний проходит специальные лабораторные исследования на соответствие определенным стандартам качества. Те компании, которые успешно прошли сертификацию, получают право маркировать свои товары знаком "Сделано в Карелии".
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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