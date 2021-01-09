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Объявлены планы создания новых промышленных предприятий в Карелии

Новости. Экономика
16:05, 10 Января 2021
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Инвесторы планируют в 2021-2023 годах провести модернизацию и создание ряда крупных производственных мощностей в Карелии.

Они перечислены в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

В числе таких проектов реконструкция Сегежского ЦБК с общим объемом инвестиций 55 млрд. рублей, строительство комплекса по производству щебня в Медвежьегорском районе на месторождении "Братское" на сумму 14 млрд рублей, строительство завода по производству экстрактов и соков из дикорастущих ягод в Кондопожском районе на сумму 140 млн рублей.

Какие еще проекты запланированы на ближайшие годы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2021-01-10 16:29:33
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