09:55, 08 Октября 2019
Объявлены победители конкурса грантов для начинающих фермеров Карелии: на что пойдут деньги
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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии завершило конкурсный отбор начинающих фермеров для предоставления гранта «Агростартап» на создание бизнеса.
Всего на конкурс было представлено 27 заявок от фермеров 8 муниципальных образований по различным направлениям деятельности.
Кто стал победителями, и чем они будут заниматься, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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