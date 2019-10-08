Объявлены победители конкурса грантов для начинающих фермеров Карелии: на что пойдут деньги

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии завершило конкурсный отбор начинающих фермеров для предоставления гранта «Агростартап» на создание бизнеса.

Всего на конкурс было представлено 27 заявок от фермеров 8 муниципальных образований по различным направлениям деятельности.

Кто стал победителями, и чем они будут заниматься, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".