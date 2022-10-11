Объявлены сроки ликвидации аварии электроснабжения домов и соцобъектов Петрозаводска

Прерванное из аварии на электросетях электроснабжение в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске обещают восстановить в течение 2,5-3 часов.
Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Служба опубликовала адреса, где сегодня утром отключился свет:
Березовая Аллея: 31,
Древлянка: 18,
Попова пер.: 3а,
Попова пер.: 4,6,8,10,
Попова: 10,12,
Сыктывкарская: 21,25,23к1,23к2,23к3,
Сыктывкарская: 31,33,29,29а, 27к1,27к2,
Кафе по адресу: Попова пер. 3а.
Магазин по адресу: Сыктывкарская 33.
Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики по адресу: Попова пер. 10.
Торговый центр по адресу: Древлянка 18.
По сведениям «Столицы на Онего», причиной отключений стала авария на электроподстанции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание