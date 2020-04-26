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Объявлены условия назначения пособий по безработице в Карелии в период эпидемии

Новости. Общество
10:01, 27 Апреля 2020
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Жители Карелии, ставшие безработными после 1 марта, когда разразился экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, смогут получать максимальное пособие, но на определенных условиях.

Перечень этих условий опубликован на официальном сайте Управления труда и занятости республики.

Чтобы получить статус безработного гражданам достаточно подать заявление на портале "Работа в России" и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.

"В течение 10 дней службы занятости при наличии будут предлагать гражданину трудоустройство на те вакансии, которые соответствуют уровню его образования и квалификации. Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему автоматически будет назначено пособие по безработице", - пояснили в Управлении.

О других условиях и размере пособия с учетом районного коэффицента читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
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Медведеву сразу нашли работу,вот что значит специалист.
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