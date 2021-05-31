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Объявлены условия приватизации служебных квартир медиков в Карелии

Новости. Общество
14:02, 01 Июня 2021
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Власти Карелии установили порядок передачи служебных квартир в собственность медицинских работников.

Условия приватизации закреплены совместным приказом Минздава и Минимущества, подписанным 26 мая 2021 года.

Согласно документу, медработник, проживающий в служебном жилье, имеет право получить его в собственность, если проработал не менее 10 лет в учреждении здравоохранения, на балансе которого находится квартира.

Кроме того, у работника и членов его семьи не должно быть иного жилья на территории Карелии.

О других условиях приватизации читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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