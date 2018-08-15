Объявлены в розыск бандиты, ограбившие подростков в Петрозаводске

Соучастники грабежа подростков на Кукковке объявлены в розыск, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, трое молодых людей в возрасте 16-17 лет прогуливались по Кукковке. К ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Применив силу, они принудили подростков сесть в машину и вывезли их в уединённое место, где заставили выложить имущество из карманов на капот автомобиля. После этого мужчины похитили два мобильных телефона.

Установлена личность одного из нападавших – 29-летнему жителю Петрозаводска, ранее судимому за аналогичные преступления, предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Двое соучастников объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.