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Обязательный масочный режим не затронул православное духовенство Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:20, 25 Мая 2020
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Богослужения в храмах Карельской митрополии РПЦ проходят без масок и социального дистанцирования.

Две недели назад в Карелии был введен масочный режим: республиканские власти обязали граждан использовать индивидуальные средства защиты при "посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления". Однако, судя по всему, это режим не затронул православное духовенство: священники Карельской митрополии Московского патриархата продолжают проводить богослужения без медицинских масок, хотя формально храмы также являются "местами размещения иных организаций независимо от форм собственности".


В Кафедральном соборе Александра Невского. Фото: http://eparhia.karelia.ru/

Напомним также, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции глава Карелии Артур Парфенчиков обязал жителей и гостей республики соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров в общественных местах и помещениях, а "организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан" – обеспечить "соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования". Однако на богослужениях в Карельской митрополии РПЦ о "социальном дистанцировании" речь явно не идет.

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Комментарии

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новый
2020-05-25 15:19:47
Хде Костя ? Когда яму на площади закопает ?
Leopol'd
2020-05-25 14:46:01
И где же губернатор?! Или он только пенсионеров в правах посещения магазинов ограничивать может? А попы на него...
Клим
2020-05-25 13:57:43
Где штрафы , ограничения к РПЦ ? Плевать они на всё хотели . Власти только лохов на улице хватать может и незаконно к адм.ответственности их привлекать . Политика однако , и никакой самоизоляции .
новый
2020-05-25 13:41:49
Да и пес с ними. Этим лишь бы не работать, а малообразованные их кормят.
Generalus87
2020-05-25 13:37:14
Штрафовать поголовно
Гость
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