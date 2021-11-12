Обязательный техосмотр отменят с 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что закон об отмене обязательного техосмотра вступит в силу в 2022 году.

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <…> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», — сообщил Володин, чьи слова цитирует РИА Новости.

Согласно законопроекту, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. В ноябре нижняя палата парламента поддержала ее в первом чтении.

Как пояснял Володин, штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка транспортных средств останется обязательной, нарушителям придется заплатить две тысячи рублей. Поправки к КоАП должны вступить в силу с 1 марта следующего года.