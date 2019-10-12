Облачная с прояснениями погода ожидается в Карелии в воскресенье

О погоде на 13 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем +7, +9 градусов.

В районах республики также облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики небольшой дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов. Днем потеплеет до +4, +9.