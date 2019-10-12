Облачная с прояснениями погода ожидается в Карелии в воскресенье

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О погоде на 13 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем +7, +9 градусов.
В районах республики также облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики небольшой дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов. Днем потеплеет до +4, +9.
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