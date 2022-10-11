Облачно с небольшими осадками будет в Карелии 2 декабря

Специалисты Карельского Гидрометцентра подготовили прогноз на пятницу.

В Карелии 2 декабря будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег, на дорогах будет гололед. Ветер ожидается южный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами снизится до -18°С, днем -2, -7°С, местами до -11°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер ожидается южный слабый.

Температура воздуха ночью составит -8, -10°С, днем -5, -7°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.