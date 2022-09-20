Облачно с прояснениями будет в Карелии 5 октября

Гидрометцентр республики опубликовал прогноз погоды на среду.

Облачно с прояснениями будет в среду в Петрозаводске. Пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +4,+6°С, днем поднимется до +9,+11°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, днем поднимется до +7,+12°С.