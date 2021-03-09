Обладатель гранта "Агростартап" в Карелии продал 14 тонн мясо-молочной продукции без ветеринарных документов

Фермер из Карелии продавал молоко и мясо без ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.
В декабре 2020 года на официальном сайте Минсельхоза Карелии была размещена информация о деятельности крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района, получившего грант "Агростартап".
В информации содержались сведения об объемах произведенной крестьянским фермерским хозяйством животноводческой продукции в 2020 году.
Управлением был проведен анализ информационных систем Россельхознадзора. Было установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ зарегистрирован в государственном реестре поднадзорных объектов Россельхознадзора ФГИС "Цербер". При этом в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" в 2020 году предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на произведенную продукцию.
Управление Россельхознадзора по Карелии провело административное расследование в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства.
В ходе расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель реализовал в 2020 году 8,35 тонны молока и 6,1 тонны мяса. При этом продукция не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе, а молочное стадо не проверялось на скрытые маститы.
Ветеринарные сопроводительные документы (производственные и исходящие), подтверждающие ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие территории ее происхождения, предпринимателем на эту продукцию оформлены также не были.
Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме была оформлена единожды, в сентябре 2020 года, на молоко объемом 450 литров.
За нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, глава КФХ был привлечен Управлением к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Главе КФХ выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, ему внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, согласно которому предпринимателю необходимо принять меры к соблюдению требований действующего ветеринарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза путем изучения нормативно-правовых актов.
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