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Обладатель гранта "Агростартап" в Карелии продал 14 тонн мясо-молочной продукции без ветеринарных документов

Новости. Общество
14:20, 10 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Фермер из Карелии продавал молоко и мясо без ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

В декабре 2020 года на официальном сайте Минсельхоза Карелии была размещена информация о деятельности крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района, получившего грант "Агростартап".

В информации содержались сведения об объемах произведенной крестьянским фермерским хозяйством животноводческой продукции в 2020 году.

Управлением был проведен анализ информационных систем Россельхознадзора. Было установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ зарегистрирован в государственном реестре поднадзорных объектов Россельхознадзора ФГИС "Цербер". При этом в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" в 2020 году предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на произведенную продукцию.
Управление Россельхознадзора по Карелии провело административное расследование в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства.

В ходе расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель реализовал в 2020 году 8,35 тонны молока и 6,1 тонны мяса. При этом продукция не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе, а молочное стадо не проверялось на скрытые маститы.

Ветеринарные сопроводительные документы (производственные и исходящие), подтверждающие ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие территории ее происхождения, предпринимателем на эту продукцию оформлены также не были.

Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме была оформлена единожды, в сентябре 2020 года, на молоко объемом 450 литров.

За нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, глава КФХ был привлечен Управлением к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Главе КФХ выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, ему внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, согласно которому предпринимателю необходимо принять меры к соблюдению требований действующего ветеринарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза путем изучения нормативно-правовых актов.

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Комментарии

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Изя
2021-03-10 15:36:15
забыл ещё сказать ,
Да ему памятник ставить надо , что он вырастил 14 тонн мяса и накормил всё Приладожье и суоярвский район . Сам ел , дёшево и всусно . Одни дармоеды кругом .)))) :)
Изя
2021-03-10 15:23:05
Да и хрен то с ним . отравлений не было и ладно , качество . судя по фото , отменное , пусть и работает ))) :)
zanoza
2021-03-10 15:41:22
Изя, так вот таким добросовестным фермерам и не дают работать, зато успешно работают нелегальные рыбоводы и производят сомнительную рыбу на которую, между прочем, тоже нужна ветеринарная экспертиза.
zanoza
2021-03-10 14:37:40
В регионе половина рыбоводных хозяйств вообще не зарегистрировано , ведут свою деятельность нелегально и ничего, никого что-то не штрафуют. Что за двойной подход???
zanoza
2021-03-10 14:35:47
Так проще же штраф оплатить в 30 тыс. руб., чем заморачиваться со всякими мыслимыми и немыслимыми экспертизами которые вменили фермерам. Теперь фермерам работать некогда, надо в "Меркурий" сидеть и каждый свой шаг регистрировать!
Изя
2021-03-10 15:23:32
zanoza, дармоедов не надо кормить )))
театральный критик
2021-03-10 14:25:19
Политический заказ. Под лабинова копать начали.
Изя
2021-03-10 15:37:09
театральный критик, тут не копать надо , а сажать )))).
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