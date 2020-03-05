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05.03.2020 16:55

Обманутым дольщикам в Карелии обещают достроить дома или выдать компенсации

Новости. Общество
09:54, 06 Марта 2020
фото: Николай Смирнов/Республика
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Жители Петрозаводска – участники долевого строительства жилья, пострадавшие из-за банкротства компаний-застройщиков, могут рассчитывать на завершение строительства домов или денежные компенсации.

Это следует из сообщения министерства строительства Карелии о результатах работы по восстановлению нарушенных прав дольщиков.

В феврале администрация Петрозаводска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в районе улицы Машезерской, который несколько дет находился в Едином реестре проблемных объектов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
2020-03-06 11:17:27
Так я не понял, есть время на раскачку, или нет?
User
2020-03-06 11:34:35
Вася, "обещанного три года ждут", как известно. Нынче главное явку обеспечить, а потом можно и дальше грести обеими руками.
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