Обманутым дольщикам в Карелии обещают достроить дома или выдать компенсации

Жители Петрозаводска – участники долевого строительства жилья, пострадавшие из-за банкротства компаний-застройщиков, могут рассчитывать на завершение строительства домов или денежные компенсации.
Это следует из сообщения министерства строительства Карелии о результатах работы по восстановлению нарушенных прав дольщиков.
В феврале администрация Петрозаводска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в районе улицы Машезерской, который несколько дет находился в Едином реестре проблемных объектов.
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