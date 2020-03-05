Обманутым дольщикам в Карелии обещают достроить дома или выдать компенсации

Жители Петрозаводска – участники долевого строительства жилья, пострадавшие из-за банкротства компаний-застройщиков, могут рассчитывать на завершение строительства домов или денежные компенсации.

Это следует из сообщения министерства строительства Карелии о результатах работы по восстановлению нарушенных прав дольщиков.

В феврале администрация Петрозаводска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в районе улицы Машезерской, который несколько дет находился в Едином реестре проблемных объектов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".