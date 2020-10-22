Обманутым дольщикам в Петрозаводске пообещали достроить их дома

С мертвой точки сдвинулось решение вопроса восстановления прав обманутых дольщиков домов №№ 1, 9 и 10 ЖК "Университетский", сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Как рассказал Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети, эти дома должны были быть введены в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года 1 и 2 квартале 2020 года. Многие покупатели квартир в этих домах , не получив в назначенный срок свои квартиры, были вынуждены продолжать арендовать съемное жилье и одновременно оплачивать взятые ипотечные кредиты.

Причиной, не позволявшей ввести в эксплуатацию дом № 1, было невыполненное благоустройство, строительство домов №9 и №10 остановилось на стадии первого этажа.

По обращениям дольщиков совместно с органами прокуратуры Республики Карелия была проведена работа, в результате которой инвестор строительства – костромская компания КФК взяла на себя обязательства по достройке домов. С предыдущим застройщиком – компанией "Консоль С" - был заключен соответствующий договор.

В результате строительные работы возобновились. По дому № 1 в полном объеме выполнены работы по благоустройству, в домах №№ 9 и 10 производятся работы по возведению стен и монтажу межэтажных перекрытий.

20 октября дом № 1 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дома № 9 и 10 планируется достроить и ввести в эксплуатацию в мае – июне будущего года.

"Ситуацию будем контролировать вплоть до момента получения ключей от квартиры всеми дольщиками" , - сказал Россыпнов.