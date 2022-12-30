Обнаружено тело провалившегося под лед водителя снегохода в Карелии

Карельские спасатели нашли тело мужчины, утонувшего вместе со снегоходом в Ладожском озере 4 января.
Об этом сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.
Трагедия произошла в акватории Ладожского озера около поселка Куркиеки в Лахденпохском районе. Мужчина на снегоходе провалился под лед. Его поиски продолжались два дня. В них участвовали спасатели Сортавальского и Петрозаводского поисково-спасательных отрядов.
Обнаружить тело погибшего удалось только 6 января.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание