Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

В Прионежском районе Карелии тело дачника, который ушел на рыбалку и не вернулся, прибило к берегу озера Машезеро, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Сегодня утром, 18 июня, у берега озера Машезеро в Прионежском районе было обнаружено тело 56-летнего мужчины, поиски которого велись с 12 июня.

"На данный момент на месте работает полиция, идет опознание и расследование причин смерти, - сказали в спасательной службе. – Ни лодки, ни весел пока не обнаружено".

Напомним, 12 июня Первяненок Михаил Анатольевич 1962 года рождения ушел на пластиковой лодке "Онего" серого цвета на рыбалку из СНТ "Онежец" м. Машезеро и пропал.