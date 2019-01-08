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Новости. Общество
16:19, 08 Января 2019
фото: https://pixabay.com

Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта

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Исследователи определили два биомаркера, которые могут помочь в диагностике мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий) - наиболее распространенного нарушения сердечного ритма, значительно повышающего риск инсульта.

Специалисты из Университета Бирмингема в течение двух лет работали примерно с 700 добровольцами, рассматривая такие клинические факторы риска как возраст, пол, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, история инсульта или транзиторная ишемическая атака, функция почек и индекс массы тела (ИМТ).

В ходе исследования были обнаружены два биомаркера, являющиеся связующим звеном с фибрилляцией предсердий. Один из них - секретируемый сердцем гормон мозговой натрийуретический пептид (BNP), а другой - белок, ответственный за фосфатную регуляцию, который называется фактором роста фибробластов-23 (FGF-23), пишет "Российская газета".

- Люди с фибрилляцией предсердий имеют гораздо большую вероятность развития тромбов и страдают от инсультов. Однако недуг часто диагностируется после того, как пациент перенес инсульт. Чтобы этого избежать, важно вовремя начать принимать антикоагулянтные препараты для предотвращения свертывания крови. Обнаруженные нами два биомаркера могут помочь в ранней диагностике состояния сердца, - отметил доктор Винни Чуа.

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