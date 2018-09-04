Обнаружены риски неэффективных расходов бюджета в приоритетных проектах Карелии

Контрольно-счетная палата Республики Карелия выявила риски срыва реализации приоритетных проектов, выполнение которых в регионах России регламентировано указами президента страны.

Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного КСП по итогам 2017 года и первых месяцев 2018 года. К завершению 2017 года на уровне Российской Федерации были определены 11 приоритетных направлений и 25 приоритетных проектов, сообщают "Вести Карелии".

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