11:43, 04 Сентября 2018
Обнаружены риски неэффективных расходов бюджета в приоритетных проектах Карелии
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Контрольно-счетная палата Республики Карелия выявила риски срыва реализации приоритетных проектов, выполнение которых в регионах России регламентировано указами президента страны.
Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного КСП по итогам 2017 года и первых месяцев 2018 года. К завершению 2017 года на уровне Российской Федерации были определены 11 приоритетных направлений и 25 приоритетных проектов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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