Обнаженный Шнуров выложил в сеть снимок с рукой жены (ФОТО)

Музыкант показал новый снимок в объятиях супруги.
Лидер группы "Ленинград" похвастался семейной идиллией. Шнуров посвятил строки нового стихотворения спутнице жизни –28-летней блондинке Ольге Абрамовой, пишет Cosmopolitan.
Артист поделился с поклонниками фотографией с отдыха. Сергей с обнаженным торсом позировал на фоне моря вместе с женой. Муза рокера в кадр не вошла – можно увидеть только её руку на его плече.
© instagram.com/shnurovs
"Я люблю, когда всё по‑простому в отношениях, в понятиях, в еде. Без излишеств, как по Льву Толстому, чтоб понятно было, для людей", – такими стихотворными строками Шнуров сопроводил кадр.
Комментарии