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Обнаженный Шнуров выложил в сеть снимок с рукой жены (ФОТО)

Новости. Общество
21:30, 12 Февраля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Музыкант показал новый снимок в объятиях супруги.

Лидер группы "Ленинград" похвастался семейной идиллией. Шнуров посвятил строки нового стихотворения спутнице жизни –28-летней блондинке Ольге Абрамовой, пишет Cosmopolitan.

Артист поделился с поклонниками фотографией с отдыха. Сергей с обнаженным торсом позировал на фоне моря вместе с женой. Муза рокера в кадр не вошла – можно увидеть только её руку на его плече. 

© instagram.com/shnurovs

"Я люблю, когда всё по‑простому в отношениях, в понятиях, в еде. Без излишеств, как по Льву Толстому, чтоб понятно было, для людей", – такими стихотворными строками Шнуров сопроводил кадр.

 
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