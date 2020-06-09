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Обновлены рекомендации по работе гостиниц и бассейнов

Новости. Общество
20:20, 09 Июня 2020
фото: © shutterstock
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Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц и бассейнов в условиях пандемии COVID-19.

Ведомство провело дополнительные консультации с представителями фитнес-, а также гостиничной и рекреационной индустрий, пишет издание "РИА Новости".
 
"По предложению бизнеса в рекомендации для гостиниц внесены уточнения в части: допуск персонала при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию проводится в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Генеральная уборка помещений с очисткой систем вентиляции потребуется также только в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась. Плановую и выездную уборку в номерах проводят с учетом отделки помещений, а требование по обязательному наличию в комнатах (например, небольших гостиниц и хостелов) санузла исключили.

Роспотребнадзор также провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, отметили в "РИА Новостях".

"По предложению бизнеса внесены следующие уточнения: исключена рекомендация о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 кв м площади зеркала воды в бассейне", – говорится в сообщении.
 
Кроме того, удалены излишние требования к работе предприятий общественного питания, бань, саун при наличии в фитнес-клубах.

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