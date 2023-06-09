Оборот розничной торговли в Карелии вырос впервые с 2022 года

Объем оборота розничной торговли за январь-апрель 2023 года в республике составил 100,9%, сообщили в Минэке Карелии.

По данным федеральной статистики, объем оборота розничной торговли с января по апрель этого года в Карелии составил 100,9%, а по некоторым направлениям – до 104,8%.



Это означает, что оборот торговли в розницу в нашем регионе вырос впервые с 2022 года.



«На общем фоне снижения по стране Карелия показала отличный результат и стала единственным регионом на Северо-Западе, в котором отмечена позитивная динамика этого показателя», - говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минэка.



Как следует из сообщения, ситуация на карельском рынке постепенно стабилизируется.



В частности, в сферах общественного питания и платных услуг показатели оборота сохраняют положительные тенденции - 101,4% и 106,7% соответственно.