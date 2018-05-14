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Новости. Общество
14:52, 14 Мая 2018

"Обоснованно может возникнуть вопрос о полномочиях "общественно-экспертного" совета"

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Политолог Олег Реут рассуждает, нужен ли в республике общественно-экспертный совет.

В социальной сети Артур Парфенчиков написал пост, в котором выразил поддержку идеи формирования в Петрозаводске общественно-экспертного совета "для обсуждения и решения наиболее актуальных вопросов градостроительства". Совет, по мнению губернатора, сможет приобрести "общественно-административную форму решения наболевших вопросов".

Как известно, в Петрозаводске много лет успешно работает Общественный градостроительный совет, выступающий постоянно действующим совещательным органом при администрации городского округа. Цель совета заключается "в содействии деятельности граждан, юридических лиц, общественных объединений по совершенствованию среды жизнедеятельности, а также в осуществлении общественного контроля над деятельностью администрации в сфере градостроительства и архитектуры в части соблюдения интересов населения города".

На регулярной основе городским властям приходится обращаться к такому важному институту, как общественные слушания. Наиболее острые проблемы проектирования и строительства социально и архитектурно значимых объектов в городе находятся в центре внимания практически всех региональных средств массовой информации.

В этой связи вполне обоснованно может возникнуть вопрос о полномочиях и составе ещё одного совета, на этот раз "общественно-экспертного". Ведь наиболее опытные архитекторы, члены республиканского отделения Союза архитекторов России, руководителей крупных проектных и строительных организаций уже входят в состав Общественного градостроительного совета.

Подробнее читайте здесь.

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