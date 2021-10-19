Обращение об отставке главы Минсельхоза Карелии в парламенте назвали «циничным, наглым давлением»

Проект обращения Законодательного собрания Карелии об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова сегодня вызвал бурную дискуссию на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

С предложением принять такое обращение выступила группа депутатов.

По их мнению, Лабинов несет персональную ответственность за «молочный скандал», разразившийся в республике из-за решения государственных совхозов поднять цены на молоко и сократить поставки для «Олонецкого молочного комбината» и молокозавода «Славмо». Такое решение было принято по распоряжению министра.

Большинство членов комитета не поддержало проект обращения, а представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов обвинил инициаторов в давлении на министра в интересах частного бизнеса.

«За всю историю карельского парламентаризма, которое я присутствую в этом зале, еще не было такого циничного, бесцеремонного и наглого, не побоюсь этого слова, давления на руководителя органа исполнительной власти, преследуя единственную корыстную цель обеспечить льготные условия для покупки молока коммерческому производителю», — заявил Шабанов.

Подробнее о конфликте читайте в статье «Это вопрос выживания».