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Обращение об отставке главы Минсельхоза Карелии в парламенте назвали «циничным, наглым давлением»

Новости. Общество
11:53, 19 Октября 2021
фото: Владимир Лабинов © «Республика» / Сергей Юдин

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Проект обращения Законодательного собрания Карелии об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова сегодня вызвал бурную дискуссию на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

С предложением принять такое обращение выступила группа депутатов.

По их мнению, Лабинов несет персональную ответственность за «молочный скандал», разразившийся в республике из-за решения государственных совхозов поднять цены на молоко и сократить поставки для «Олонецкого молочного комбината» и молокозавода «Славмо». Такое решение было принято по распоряжению министра.

Большинство членов комитета не поддержало проект обращения, а представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов обвинил инициаторов в давлении на министра в интересах частного бизнеса.

«За всю историю карельского парламентаризма, которое я присутствую в этом зале, еще не было такого циничного, бесцеремонного и наглого, не побоюсь этого слова, давления на руководителя органа исполнительной власти, преследуя единственную корыстную цель обеспечить льготные условия для покупки молока коммерческому производителю», — заявил Шабанов.

Подробнее о конфликте читайте в статье «Это вопрос выживания».

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Комментарии

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stranger
2021-10-19 12:43:49
Предполагаю, слуги народа, вы "рамсы непопутали" - говоря высоким штилем современного новояза на этой территории. Ваша работа транслировать мнение граждан оные является по конституции властью или вы живёте в другой стране?
Вася
2021-10-19 12:19:15
Что Ленторг,что Газпром,молока полный Магнит сегодня.
антинытик
2021-10-19 12:12:19
Фрау Эмми пересадить на последнюю парту и больше слова не давать.
Zim
2021-10-19 12:05:35
А указание министра на запрет совхозам продавать молоко по ранее заключенным договорам это не «циничное, бесцеремонное и наглое давление»?
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