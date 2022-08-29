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«Обратный отсчёт не остановить»: Многодетная мама в Карелии умоляет помочь спасти ноги ее сына (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:38, 16 Сентября 2022

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Жительница Карелии записала видеообращение с просьбой помочь собрать деньги на операцию ее сына, чтобы он встал с инвалидной коляски.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Эссойла Пряжинского района живет многодетная семья, где младший ребенок — 5-летний Рома Кузнецов не может самостоятельно ходить из-за ДЦП. Но инвалидная коляска для него не приговор. У него есть все шансы встать на ноги и пойти самостоятельно: для этого нужна операция, которая стоит 5 млн рублей.

Операцию нужно успеть сделать до 6 лет, иначе ребенок сам не пойдет, а Ромке уже пять с половиной. Надо торопиться. Время предательски уходит.

Операция назначена на ноябрь, деньги нужно перевести в октябре. Сбор открыт, но нужной суммы никак не удается собрать. Из 5 млн рублей собрано 3, осталось еще 2 млн. Это огромная сумма для семьи, но если попробовать всем вместе перевести по чуть-чуть, то счастье мальчишки станет реальностью и он сможет своими ногами пойти в школу.

Мама Ромы — Яна в отчаянии. Она записала видеообращение, в котором умоляет помочь собрать оставшуюся сумму.

«Осталось совсем мало времени. И такая большая сумма. Если мы не соберем этих денег, то Рома не попадет на операцию. Если он не попадет на операцию, он не сможет ходить уже никогда. Это его единственный шанс. Я вас очень прошу мне помочь. У меня единственная надежда на вас, на обычных людей, кто поможет моему мальчику пойти в школу пешком, а не на инвалидной коляске. Это обычные вещи, которые мы делаем с вами каждый день, а он не может, как мы встать и пойти, но очень хочет. Я вас очень прошу помочь моему мальчику научиться ходить», — говорит Яна.

Если вы решите помочь, то реквизиты можно найти на странице Яны Кузнецовой.

Полную историю 5-летнего Ромки из поселка Карелии читайте здесь.

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