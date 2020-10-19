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Общая сумма штрафов за несоблюдение антиковидных мер превысила 3 млн рублей

Новости. Общество
10:41, 20 Октября 2020
фото: правительство Карелии
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В Карелии продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению антиковидных ограничений.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия продолжает проводить мониторинг объектов розничной торговли, оказания услуг и общественного питания на соблюдение требований  Распоряжения главы РК от 12 марта 2020 года № 127-р.

В ходе последнего мониторинга сотрудники Министерства удостоверились, что в банкетном "Белом зале" соблюдаются все требования по предоставлению продуктов питания и напитков. Особо показательными отмечены салоны красоты Ксении Гусейновой. Обслуживание клиентов организовано в соответствии со всеми требованиями, максимально безопасно как для сотрудников салонов, так и для посетителей.

Вместе с тем, в ходе рейда в некоторых магазинах выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Так, выявлены нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты в двух торговых объектах. Сотрудники магазинов ООО «Товары для вас» на Октябрьском проспекте и «Дикси» на ул. Мелентьевой не использовали перчатки, очки при продаже товаров. По выявленным нарушениям составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Напомним, что по поручению главы Республики Карелия рабочей группой министерства экономического развития и промышленности с участием сотрудников полиции на постоянной основе проводятся  мониторинги торговых объектов и объектов общественного питания на соблюдение требований, установленных распоряжением Артура Парфенчикова по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Министр экономики Олег Ермолаев сообщил, что уже проведено 36 внеплановых проверок в отношении 65 объектов по нарушениям требований Распоряжения 127-р. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн рублей.

Мониторинги объектов торговли и оказания услуг в регионе будут продолжены в связи с ростом количества заболеваний коронавирусной инфекцией и необходимостью обеспечения неукоснительного соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-10-20 12:02:18
Ковид не играет по правилам, которые придумывают самодовольные люди, "цари" Природы. Этим он всем и страшен.
кир
2020-10-20 11:46:01
Это не штрафы, а видимость работы. Сечь в большом числе. Тем более, что наши людишки и на этом ресурсе выделываются, что маски носить не будут. :)
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