Общественная палата формирует корпус наблюдателей за муниципальными выборами в Карелии

Члены Общественного совета и Экспертно-консультационной группы при ЦИК Карелии обсудили подготовку к муниципальным выборам в Карелии, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В ходе очередного заседания председатель Общественного Совета при ЦИК Карелии, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Карелия Анатолий Цыганков рассказал присутствующим коллегам о реализации положений избирательного законодательства об общественном наблюдении в рамках избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В июле Общественная палата Республики Карелия начала формирование корпуса общественных наблюдателей на период подготовки и проведения в республике муниципальных выборов. Региональная Общественная палата приняла решение при поддержке Карельского регионального отделения Ассоциации юристов и высшими учебными заведениями республики подготовить наблюдателей для трех территорий: Петрозаводск, Медвежьегорский и Сегежский районы. "Хочу отметить полное понимание со стороны наших коллег из территориальных избирательных комиссий и учебных заведений, которые помогают готовить наблюдателей из числа студентов. Мы надеемся на то, что единый день голосования 8 сентября в Карелии пройдет спокойно. С нашей стороны мы создадим максимально комфортную обстановку и для избирателей, и для кандидатов".

Все желающие принять участие в качестве общественных наблюдателей на выборах могут обращаться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4., тел. 8(8142) 780848,e-mail: opalata.karelia@yandex.ru.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Республике Карелия на территории 15 муниципальных районов и Петрозаводского городского округа пройдут муниципальные выборы. В том числе:

- в Петрозаводске – дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского Совета по 2 округам (№8 и №10);

- в Медвежьегорске – досрочные выборы депутатов Совета Медвежьегорского городского поселения;

- в Сегеже – досрочные выборы депутатов Совета Сегежского городского поселения.

Всю подробную информацию о выборах в Карелии можно получить на официальном сайте ЦИК Карелии karel.izbirkom.ru.