Общественник проверит рубки леса в Карелии на наличие китайского следа

Член Русского географического общества Павел Пашков проверит лесозаготовки в Карелии на наличие китайского следа.

Как пишет Пашков на своем сайте, в работе по защите лесов России от уничтожения он незаслуженно пропустил Карелию, наивно полагая, что здесь особо вырубок не будет.

"Я ошибался! Итак, есть данные от моих читателей о том, что в районах по всей Карелии открываются китайские лесопилки. Эта информация только подтверждает мои слова по итогам экспедиции в Сибирь о том, что практически весь лесной бизнес России – продан Китаю. Леса продали под тотальное уничтожение, при этом никто не торопится заниматься лесовосстановлением", - написал он.

Далее член РГО приводит письмо жительницы Костомукши Елены.

"В прошлом году приезжали китайцы они смотрели наш район, всюду ходили и что-то расспрашивали у людей и вот случилась большая беда. Павел Алексеевич, они по всей Карелии лес вырубают, машины ночью вывозят древесину, жгут специально, говорят, что санитарная вырубка. Всеми заправляют китайцы! Пожалуйста, спасите нашу природу, прошу от всего нашего города Костомукша", - приводит текст письма жительницы Карелии Павел Пашков.

По его данным, по итогам предварительной проверки, Карелия догоняет Сибирь и Дальний Восток по количеству вырубок.

"Я сейчас соберу материал по проблеме, с ребятами пробьем все предприятия по лесозаготовкам Карелии, посмотрим есть ли следы из Китая, и все опубликуем общественности. В этом году буду собирать экспедицию в Карелию, поедем снимать все лично, на месте проверим восстановление лесов, постараемся поднять вопрос на общественный уровень", - отметил он.

Депутат Заксобрания Андрей Рогалевич сообщил в "Вконтакте", что направил запрос в природоохранную прокуратуру Карелии, министру МВД и министру природопользования республики о проведении проверки и, в случае выявленных нарушений, возбуждения уголовных дел.