Общественники Карелии о туризме в Заонежье: «Ни одной столовой, ни качественных дорог»

Главу республики пригласили проехать по Заонежскому полуострову, куда республиканские власти зазывают туристов.

Активисты общественной организации «Заонежье» направили обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не вводить в заблуждение жителей страны и не приглашать их на Заонежский полуостров, где, по словам общественников, отсутствует инфраструктура туризма, за исключением нескольких гостевых домов. Поводом для такого обращения послужила недавняя презентация туристического потенциала Карелии и Заонежья, в частности, в Москве.

«Если в Заонежье при подобной рекламе массово поедут туристы, что их ждет? – говорится в тексте обращения, который цитирует паблик «Отражение. Карелия». – Ни одной столовой, ни качественных дорог (новая дорога до Оятевщениы – это всего 6 км, а остальные десятки километров находятся в очень плохом состоянии), ни доступной и качественной медицины (один врач на 38 деревень только в Великогубском поселении, и того периодически забирают в Медвежьегорскую ЦРБ на подмогу), и если туриста укусит гадюка, то сыворотку для его спасения не найти, даже новые ФАПы закрыты. Нет ни автозаправок, ни одной авторемонтной мастерской, в ряде деревень отсутствует Интернет, мобильная телефонная связь низкого качества. Нет общественного транспорта, а пассажирский водный транспорт три года не работает вообще… Край обезлюдел и представляет собой полную нищету и разруху с убитыми сельхозпредприятиями, требующими капитального ремонта учреждениями культуры, утрачены или находятся в бедственном положении многие архитектурные памятники».



Общественники пригласили главу Карелии проехать по Заонежскому полуострову, чтобы самому узнать, готовы ли рекламируемые туристические маршруты к приему гостей.