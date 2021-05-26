Реклама на сайте
Прислать новость
Гонщику, совершившему смертельное ДТП на скорости 142 км в час в Петрозаводске, грозит 15 лет колонии 11
26.05.2021 12:33
Последний звонок: долгое, доброе эхо 11
26.05.2021 11:45
В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ) 3
26.05.2021 14:58
Стали известны последствия удара молнии в телевышку в Петрозаводске 3
26.05.2021 16:38

Общественники Карелии о туризме в Заонежье: «Ни одной столовой, ни качественных дорог»

Новости. Общество
10:52, 27 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Главу республики пригласили проехать по Заонежскому полуострову, куда республиканские власти зазывают туристов.

Активисты общественной организации «Заонежье» направили обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не вводить в заблуждение жителей страны и не приглашать их на Заонежский полуостров, где, по словам общественников, отсутствует инфраструктура туризма, за исключением нескольких гостевых домов. Поводом для такого обращения послужила недавняя презентация туристического потенциала Карелии и Заонежья, в частности, в Москве.

«Если в Заонежье при подобной рекламе массово поедут туристы, что их ждет? – говорится в тексте обращения, который цитирует паблик «Отражение. Карелия». – Ни одной столовой, ни качественных дорог (новая дорога до Оятевщениы – это всего 6 км, а остальные десятки километров находятся в очень плохом состоянии), ни доступной и качественной медицины (один врач на 38 деревень только в Великогубском поселении, и того периодически забирают в Медвежьегорскую ЦРБ на подмогу), и если туриста укусит гадюка, то сыворотку для его спасения не найти, даже новые ФАПы закрыты. Нет ни автозаправок, ни одной авторемонтной мастерской, в ряде деревень отсутствует Интернет, мобильная телефонная связь низкого качества. Нет общественного транспорта, а пассажирский водный транспорт три года не работает вообще… Край обезлюдел и представляет собой полную нищету и разруху с убитыми сельхозпредприятиями, требующими капитального ремонта учреждениями культуры, утрачены или находятся в бедственном положении многие архитектурные памятники».

Общественники пригласили главу Карелии проехать по Заонежскому полуострову, чтобы самому узнать, готовы ли рекламируемые туристические маршруты к приему гостей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
галина
2021-05-27 11:05:07
А я очень люблю свое Заонежье таким какое оно есть и никогда не променяю на заграницу и москву !!!
театральный критик
2021-05-27 11:02:30
Меньше будут шастать всякие
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
23.05.2021, 12:56
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»