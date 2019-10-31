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Новости. Общество
11:08, 31 Октября 2019
фото: ОНФ в Карелии

Общественники назвали самые опасные для детей участки Петрозаводска

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Общественники обследовали потенциально опасные маршруты, по которым дети идут в школы Петрозаводска.

В частности, активисты проверили дорогу по улице Сегежской, которую приходится пересекать детям и родителям, направляющимся в специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат №24. Переходить дорогу там весьма сложно, заявили в ОНФ. Дорога расположена под уклоном, поэтому машинам сложно тормозить перед школьниками.

Следующим местом осмотра стал перекресток улиц Корабелов и Ключевой перед школой №33. На пересечении двух дорог нет ни одного пешеходного перехода, и дети рискуют попасть под машину.

Участники рейда также осмотрели опасные подходы к школам №№7, 36, и 11. По поводу опасных подходов к 11-й школе общественники обращались к городским властям еще в прошлом году, но реакции не было.

Представители Народного фронта побывали на участке улицы Новоселов, по которому дети идут в школу №46 из микрорайона "Скандинавия". Этот проезд не только не освещен, но также там много открытых люков.

Еще один отдаленный участок вынуждены преодолевать дети района Сайнаволок, идущие в школу №39. Эта 500-метровая грунтовая дорога без тротуаров проходит вдоль леса, и по ней активно курсируют автомобили.

В ближайшее время общественники вместе с представителями МВД, образовательных учреждений и муниципалитетов проведут круглый стол. На мероприятии подведут итоги мониторинга и сформируют предложения для обеспечения безопасности детей по пути в школу, сообщили в ОНФ.

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Комментарии

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David
2019-10-31 11:42:41

Весь Петрозадовск оочень опасень для детей!
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