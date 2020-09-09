Общественники обратились в правоохранительные органы в связи с передачей в безвозмездное пользование объекта культурного наследия Карелии

Общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет Карелии с просьбой дать оценку передаче в безвозмездное пользование частной организации знаменитой лютеранской Кирхи в Лахденпохья.

Есть в Лахденпохье знаменитые руины – останки лютеранской Кирхи, построенной в 1851 году по проекту известного архитектора Карла Людвига Энгеля. Размеры объекта религиозного культа впечатляли – одновременно там могли общаться со Всевышним до трех тысяч человек. Кирха благополучно пережила революции и войны, но в разгар эпохи советского застоя, в 1973 году, в ней случился пожар, уничтоживший деревянные конструкции – крышу и колокольню. Остались голые кирпичные стены, возведенные, однако, в статус Объекта культурного наследия Карелии.

25 мая 2019 года депутаты городского Совета Лахденпохья решают передать здание Кирхи в безвозмездное пользование частной организации "Центр защиты прав населения Северного Приладожья "ПравДа".

Как стало известно нашему изданию, бывший председатель совета депутатов Лахденпохского городского поселения Юрий Филимонов обратился с заявлением в Следственный комитет Карелии, поскольку считает, что депутатов ввели в заблуждение.

- Я думаю, что большинство депутатов были не в курсе, что в марте состоялся аукцион по передаче Кирхи в аренду, - говорит бывший председатель совета депутатов Лахденпохского городского поселения Юрий Филимонов, - И вместо того, чтобы понудить победителя аукциона подписать договор аренды, администрация города выходит на сессию с инициативой о передаче Кирхи в безвозмездное пользование сроком аж на 49 лет! При этом до депутатов не доводят информацию о состоявшемся аукционе. Если бы мы знали, результат голосования мог быть иным.

Житель Санкт- Петербурга, общественник Сергей Сухачев обратился с аналогичной жалобой в прокуратуру Карелии, поскольку предполагает, что передача Кирхи в безвозмездное пользование стала возможной в результате лоббирования интересов конкретной организации.

Историю передачи знаменитой лютеранской Кирхи в Лахденпохья частной организации и событий, которые этому предшествовали, - читайте здесь.