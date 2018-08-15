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Новости. Общество
09:05, 15 Августа 2018

Общественное обсуждение может нанести вред подростку, подозреваемому в поджоге церкви в Карелии

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни.

По словам Сараева, к нему поступают многочисленные обращения с просьбой прокомментировать ход следственных действий, личность, персональные данные подростка, подозревающегося в поджоге объекта культурного наследия в г. Кондопога.

"Исходя из принципа независимости следствия, Уполномоченный по правам ребенка считает невозможным комментировать следственные действия", - говорится в заявлении уполномоченного в соцсети "ВКонтакте".

"Учитывая общественный резонанс и медийное внимание к ходу следствия, личности подозреваемого, а также его семьи, считаю, что общественное обсуждение, вторгающееся в частную жизнь семьи, могут нанести непоправимый вред эмоциональному и психическому здоровью членов семьи, а также самого подозреваемого", - отметил уполномоченный.

Напоминаю, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

"Уполномоченный по правам ребёнка в РК оставляет на контроле соблюдение прав и законных интересов детей, вовлеченных в следственные действия и судебный процесс", - отметил он.

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