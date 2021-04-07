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Общественный совет по экологии в Сегеже участвует в решении городских экологических вопросов

Новости. Общество
16:17, 08 Апреля 2021
фото: © Segezha Group
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В ходе планового заседания Общественного совета по экологии, созданного в Сегежском муниципальном районе по инициативе Segezha Group PJSC (входит в АФК «Система»), представители Сегежского ЦБК выступили с предложением организовать общегородскую экологическую акцию по сбору старых автопокрышек.

В последние десятилетия проблема утилизации использованных автомобильных шин вызывает у горожан серьёзную обеспокоенность. В некоторых дворах домов, около гаражей, на мусорных, лестничных площадках, в пригородных лесах возникли «пирамиды» покрышек. Этой весной на одном из таких несанкционированных складов возник пожар. Присутствовавшие на заседании представители ГО и ЧС подтвердили опасность возможного возгорания автопокрышек в межсезонье, когда автовладельцы меняют зимнюю резину на летнюю.

По итогам дискуссии Сегежский ЦБК выразил готовность оказать помощь городу в вывозе покрышек на утилизацию. Директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев поддержал инициативу и пообещал поддержку управляющей компании.

Еще одной актуальной проблемой для сегежан остаются бродячие собаки. Руководитель приюта для собак «Верный друг» Евгения Исакова, администратор общественной организации защиты животных «Лада» Ирина Кулагина и специалист отдела ГО и ЧС Сегежского муниципального района Наталья Васильева проинформировали членов Экосовета о непростой ситуации с безнадзорными животными. При поддержке Segezha Group в конце 2020 года реализован проект по гуманному сокращению численности безнадзорных животных. В городе вакцинировано и чипировано уже более 70 особей. В 2021 году компания продолжит оказывать финансовую помощь для урегулирования этой проблемы.

Совет также заслушал отчет о реализации экологической программы Сегежского ЦБК. Экоактиву был представлен новый Главный эколог градообразующего комбината Дамир Валеев. Он сообщил, что, учитывая пожелания заинтересованных членов Совета, во второй декаде апреля будет организована очередная экскурсия на производство. Общественники смогут лично увидеть процесс реконструкции и установки нового электрофильтра на содорегенерационном котле (СРК-2). Его ввод в эксплуатацию обеспечит практически полное улавливание твердых частиц, образующихся в ходе работы целлюлозно-бумажного производства.

Следующее заседание Общественного экологического совета состоится в мае.

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