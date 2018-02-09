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Новости. Политика
14:53, 09 Февраля 2018
фото: belapan.by

"Общественный наблюдатель на выборах не будет знать, как действовать в сложных условиях"

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На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.

Шесть пунктов "стандарта" предлагают "наблюдателю" оценить действия до начала голосования. С подсказками в скобках после необоснованно краткого и даже не до конца ясного описания процедур. "Обеспечен/не обеспечен", "соответствует/не соответствует", "предъявлен/не предъявлен". Столь "заботливое" "направление" имеет целью навязать пришедшему на УИК логику не просто бинарной, а предельно формальной оценки. При этом очевидно, что "наблюдателю" даже не предлагается опция поставить под сомнение законность, обоснованность и коллегиальность действий членов УИК, прозрачность и гласность происходящего при организации голосования.

Собственно говоря, тогда и возникает естественный вопрос, а зачем вообще нужны такие "наблюдатели"? Только лишь для того, чтобы в ночь с воскресенья на понедельник глубокомысленно заключить, что абсолютно никаких нарушений на всех 470 избирательных участках в Карелии не выявлено?

А как быть в случае, например, установления факта наличия портрета действующего президента и одновременно одного из кандидатов на стене в холле образовательного заведения, в котором находится помещение для голосования? В принципе, это вполне "тянет" на незаконную агитацию. Но такого "критерия оценки" в "золотом стандарте" не предусмотрено.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Частник
2018-02-09 17:26:15
Учитывая, как стараются "единые" нагадить Грудинину, то что-то уже в честные выборы вообще не верится.....
Гость
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